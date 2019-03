Pašmāju slavenības skaisti un asprātīgi sveic sievietes 8. martā

View this post on Instagram

Zinu, ka man vajadzētu šobrīd plandošā zīda kleitā pusbalsī dvest, cik sievišķīgi jūtos, cik skaisti ir būt sievietei un kā mēs visas kopā, sadodoties rokās, sajutīsimies īpašas, novēlēt jums sajust savu sievišķību un dzīvot laimīgu dievietes dzīvi. Taču patiesība ir tāda, ka lielāko savu dzīves daļu esmu jūtusies kā cīnītāja, manī ir baigais spēks, kas cilvēkus ir darījis uzmanīgus, sakot, ka man ir jāmācās būt sievišķīgai, trauslai, ka sievietei nepiedienas būt tik tiešai, ka manī ir par daudz vīrišķās enerģijas un to vajadzētu apslāpēt, jo tikai tad es varēšu dzīvot patiesi laimīgi. “Tu taču esi meitene un meitenes tā nedara!” - ticu, ka daudzas no mums to dzirdējušas ne reizi vien, arī es. Taču zināt ko? Mēs darām ne to vien. Mēs iespējams esam bērnībā mēzušas lopu kūtis un apgriezušas siena vālus otrādāk un šobrīd veidojam TV raidījumus, dziedam operā vai vadām valdību Igaunijā, mēs stūrējam tramvajus, bērnudārza grupiņas un stundām stāvam pie kases lielveikalos, mēs operējam cilvēkus un sadiedzam vīles jau iepriekš pieminētajai zīda kleitai. Mēs darām darbus, kurus mīlas un ejam uz birojiem, no kuriem labprāt aizlaistos neatskatoties. Kāda sevi šorīt ieraugot spogulī apjauta savu gandarījumu, par to, cik skaists tomēr mēdz būt mūsu atspulgs, kamēr kāda cita nespēja iziet no mājām, jo pasaule šķita biedējoša. Mūs nav iespējas izcirpt no kartona kā tādas papīra lelles un likt dzīvot pēc vienas piegrieztnes, taču svarīgāk par visu mums pašām nemēģināt būt šīm papīra lellēm, ticot, ka neizceļoties, neesot nekam īpašam, dzīve izdosies. Mīļās, es par to spēku, kas katrā no mums, lai tas ir mūsu sabiedrotais un to, ka mēs katra drīkstam iesākt ar savu dzīvi, ko vēlamies, tieši tāpat kā ar 8.martu - mēs drīkstam piebāzt pilnas vāzes ar tulpēm un noķert prieku par svētkiem, taču mēs drīktam arī teikt, ka šie svētki ir stulbi un nevajadzīgi, jo dienas beigās sajūta būs tāda, kādu būsim izvēlējušās just. Priekā! . . #8marts #sieviešudiena #brooklynbridge #october2018