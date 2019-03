Saimniek, tā var būt tava lielā iespēja atrast līgavu! Izsludināta pieteikšanās šovam “Saimnieks meklē sievu”

8. martā kanāls TV3 izsludināja pieteikšanos attiecību šovā “Saimnieks meklē sievu”, aicinot sirdī brīvus saimniekus no visas Latvijas, piedzīvot neaizmirstamu vasaru kopā ar daiļām un strādīgām dāmām. Pieteikums gaidām no lauku sētu īpašniekiem, kas ir gatavi savā saimniecībā uzņemt čaklas un daiļas saimnieces, kuras nebaidās no lauku darbiem, piedzīvot romantiskas iepazīšanās un, iespējams, satikt savu īsto un vienīgo līgaviņu.