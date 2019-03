Reperis Kaņepe laiž klajā jaunu dziesmu - veltījumu mātei

"Pienāca brīdis, kad man bija jāteic tas, ko tā pa īstam nebiju teicis: "Mammu, es tevi mīlu no visas sirds! Tu piedod man tās reizes kurās es nenāc' mājās, jo es meklēj' savu es"," tā preses paziņojumā raksta reperis. "Klips nav par to, ko mēs viņā redzam, bet par to, kas visu šo laiku ir noticis apkārt. Man tas dzīvesveids jau sen ir apnicis, un es izrādu vienaldzību par to, kas notiek apkārt."