25. februāra nakts. Spēcīgs, ledains vējš purina lielas auduma telts sienas Ādažu militārās bāzes teritorijā. Teltī pie lielām kartēm, datoru ekrāniem un rācijām darbojas grupa cilvēku dažādu valstu militārajās uniformās. Šis ir komandcentrs, no kurienes tiek režisētas “Integrated Capstone Exercise 2019/ 1” militārās mācības, kas jau astoto dienu norisinās Latvijas teritorijā. Mācības, kurās tiek trenēta un pilnveidota Nacionālo bruņoto spēku un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas sadarbība.

Dažus kilometrus tālāk - Ādažu militārajā poligonā - mācību noslēdzošajai kaujai ir gatavi 1100 NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīru un 250 militārie transporta līdzekļi. Albānijas, Čehijas, Itālijas, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas karavīri ir ieņēmuši pozīcijas poligona smilšu kāpās un mežos un gaida pretinieka - latviešu - uzbrukumu, kuram vajadzētu sākties no rīta.

Šajās mācībās man ir iespēja pavadīt pusotru diennakti kopā ar Slovākijas mehanizētās kājnieku rotas “Scorpion Coy” karavīriem. Šī ir mācību astotā diena, slovāku komandieris ar palīgiem pie kartes plāno uzbrukuma atvairīšanas stratēģiju. Pēdējās nedēļas laikā komandieris un viņa rotas karavīri ir gulējuši vien skaitītas stundas, nogurums un aukstums liek sevi manīt. Sēžamies slovāku BMP (kājnieku kaujas bruņumašīnā) un nokļūstam pie pašiem ierakumiem, kur viņa karavīri lauka malā nomaskētajās bruņumašīnās un ierakumos ir gatavi atvairīt uzbrukumu.

FOTO: Jānis Vingris/TVNET

Pāri milzīgajam plašumam ledainais vējš ir uzņēmis ātrumu un kož cauri ziemas drēbēm. Mācībām iesākoties, naktīs sals bija līdz pat mīnus 15 grādiem, un šo dienu laikā aukstums “Scorpion Coy” rotas vīru pulku ir padarījis par 20 kareivjiem mazāku - tie saaukstēšanās un saslimšanas dēļ ir bijuši spiesti pārtraukt dalību mācībās. Arī tagad Skorpioni cenšas paglābties aizvējā svaigi izraktajos ierakumos. Laika prognozes pēdējo mācību dienu sola nedaudz siltāku. Austrumos sāk aust gaisma - tuvojas kaujas laiks.

Komandiera rācijā pienāk brīdinājums par paaugstinātu kaujas gatavību. Ierūcas bruņumašīnu motori, savas vietas ieņem ložmetējnieki. BMP groza savus stobrus, skenējot lauka otru pusi. Pēc vairāku stundu gaidīšanas rācija ziņo, ka aizmugurē ir iekļuvušas mazas latviešu kaujinieku vienības - iespējams ir uzbrukums arī no aizmugures. Tiek dots rīkojums rotai būt gatavai pārdislokācijai, ja būs tāda vajadzība. Pēc mokošas gaidīšanas vēl divu stundu garumā situācija slovāku ierakumos joprojām nav mainījusies, kaut dzirdams, ka citviet poligonā kauja ir sākusies. Vispirms labajā pusē no slovāku spēkiem parādās lielkalibra apšaužu būkšķi, pēc tam apšaudes sākas kreisajā pusē, kur atrodas spāņu tanku rota. No pāris kilometru attālā meža atskan tanku rēkoņa. Notiek lielāka spēle, kuras apjomus un notikumu norisi var tikai nojaust. Vēl pēc pāris stundām slovāku BMP ložmetējnieki ir pamanījuši kustību lauka otrā pusē un sāk šaut īsas kārtas pa mērķiem, kurus ar neapbruņotu aci nav iespējams ieraudzīt.

FOTO: Jānis Vingris/TVNET

Trijos rācija ziņo, ka spāņu spēki ir cietuši ievērojamus zaudējumus - 13 tanki iznīcināti. Pretinieks ir izkalkulējis arī viena maskētā slovāku BMP atrašanās vietu un nodevis koordinātes novērotājiem. Ar kvadraciklu ierodas novērotājs un liek pacelt transportiera stobru debesīs. Tas nozīmē to, ka BMP ir sašauts un ir izstājies no “spēles”. Reālās kaujas apstākļos pa šo bruņumašīnu un tuvāko apkārtni būtu lidojuši latviešu artilērijas lādiņi.

Šīs mācības ir izaicinājums, kā īstenot sadarbošanos daudzajām kaujas grupas dalībvalstīm. Gan valodas barjeras, gan dažādā aprīkojuma, gan karamākslas ziņā. Interesanti ir novērot katras valsts karavīru aprīkojumu, ieročus un militāro transprotu - spāņu Leopardo tankus, kanādiešu LAV6 bruņumašīnas, poļu PT-91 tankus un citus. Atšķiras arī katras dalībvalsts ēdināšana. Slovāki stāsta, ka labākās maltītes esot kanādiešiem, mazāk garšīgās - spāņiem.

Līdz ar tumsas iestāšanos slovāku pozīcijās ir bez izmaiņām. Bruņutransportieri ik pa brīdim izdod īsas ložmetēju kārtas pāri laukam - notiek savstarpējā tālā apšaude, bet fiziska uzbrukuma nav.

Īsi pirms pusnakts no komandpunkta Skorpioniem pienāk rīkojums agri no rīta gatavoties pretuzbrukumam. Neskatoties uz lielajiem partneru ciestajiem zaudējumiem, visiem piecos no rīta ir jābūt gataviem pretuzbrukumam. Priekšā kārtējā nakts ar vien dažu stundu naktsmiera komandierim un viņa kareivjiem. Es savu piecu stundu miegu rodu turpat Skorpionu bāzē - mežā uzbūvētajā telšu pilsētiņā. Pēdējās diennakts laikā šī ir pirmā kaut kādu siltumu sniedzošā vieta. Guļvieta man atrodas lielā teltī, pilnā ar kareivjiem, pie pašām aukstumu dvesošajām telts ieejas durvīm. Turpat aiz vienas sienas rūc un miegā ieaijā ģenerators, otrā pusē bruņumašīnas motors. Nākamais rīts pienāk ātri.

Pretuzbrukums iesākas ar masīvu sabiedroto karavīru un bruņutehnikas pārvietošanos latviešu nocietinājumu virzienā. Ceļam, pa kuru džipā sekojam slovāku BMP rotai, vienā pusē brauc slovāku bruņutransportieri, otrā pusē - kanādiešu bruņumašīnas. Novērotāji pie kanādiešu bruņumašīnām izmet svelpjošas dūmu granātas, tas ir latviešu artilērijas uzbrukums, pēc kura ar paceltiem stobriem no spēles izstājas vairāki LAVi.

Nākamās dažas stundas paiet, kājniekiem virknē lēnām virzoties cauri mežam un bruņutransportieriem meklējot ceļu cauri sarežģītajai Ādažu poligona videi - grāvjiem, nocietinājumiem un upei, kuras šķērsošana izrādās grūts uzdevums gan slovāku BMP, kanādiešu LAV6, gan poļu PT-91 un spāņu Leopardo tankiem.

Kauja noslēdzas laukā ar masīvu kanādiešu LAV6 un poļu tanku PT-91 uzbrukumu latviešu pozīcijām, kuru artilērija pirms brīža ir iznīcinājusi visus slovāku BMP. Tanku šāvieni pierībina apkārtni, to jauda liek man pārsteigumā noelsties.

FOTO: Jānis Vingris/TVNET

Šīs iespaidīgās “Integrated Capstone Exercise 2019/ 1” militārās mācības norisinājās ciešā sadarbībā ar Kanādas Manevru apmācību centru (The Canadian Manoeuvre Training Centre) un Latvijas Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādi, lai uzturētu NATO kaujas grupas kaujas spējas.

NATO paplašinātās kaujas grupas komandieris Filipe Sauve (Phillipe Sauvé) stāsta, ka slovāku spēki bija vien maza daļa no pieciem galvenajiem manevru elementiem - 1100 karavīru sastrādāšanās šajās mācībās. Viņš atzīst, ka lielākais izaicinājums šādai sadarbībai ir valoda, bet līdzīgās militārās kultūras ļauj nācijām ātri integrēties un karavīriem būt efektīviem kaujas laukā. Nākamie soļi paplašinātajai kaujas grupai būs turpināt attīstīt sadarbības spējas, lai kļūtu labāks un efektīvāks spēks savā uzdevumā atturēt uzbrukumu un aizstāvēt Latviju uzbrukuma gadījumā. NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu izveides un izvietošanas mērķis ir veicināt NATO īstenoto atturēšanu un stiprināt alianses aizsardzību, demonstrējot alianses solidaritāti un apņēmību aizstāvēt aliansi pret jebkāda veida agresijas izpausmēm.

Pirmajā rotācijā Kanādas bruņotie spēki NATO paplašinātās klātbūtnes ietvaros ir nosūtījuši uz Latviju 450 sauszemes spēku karavīrus no mehanizētā kājnieku bataljona un bruņumašīnas, izlūkvadu un atbalsta elementus. Albānija - 18 kaujas (nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas) inženierus. Itālija uz Latviju nosūtīja mehanizēto kājnieku rotu ar bruņumašīnām 160 karavīru sastāvā. Polija uz Latviju nosūtīja vienu tanku rotu ar atbalsta elementiem 160 karavīru sastāvā. Slovēnija nosūtīja 50 karavīrus no Aizsardzības pret masveida iznīcināšanas ieročiem vada ar atbalsta elementiem. Spānija uz Latviju nosūtīja 300 karavīrus no mehanizētās kājnieku rotas un bruņumašīnas, kaujas inženierus un atbalsta elementus.