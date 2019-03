Izdots biogrāfisks romāns par komponistu Jāni Lūsēnu

Protams, biogrāfiskā romānā neiztikt bez faktu precizitātes. No šī aspekta grāmatas tapšanā milzu ieguldījumu un palīdzību rakstniecei sniegusi komponista mamma Velta Lūsēna, kura jau kopš dēla bērnības rūpīgi vākusi rakstus, pierakstus un fotoattēlus, veidojot plašu ģimenes arhīvu. Ar šo materiālu palīdzību Inguna Bauere radījusi saistošu stāstījumu par talantīgas personības tapšanu vēsturiski sarežģītā laikā, kad padomju cenzūras uzspiestos ierobežojumus radošai brīvībai strauji nomainīja neatkarības laika šķietami neierobežotās iespējas un arī tās līdznestā problemātika. Vairāku desmitu gadu garumā Jānis Lūsēns ir pārsteidzis klausītājus ar daiļrades daudzveidīgumu – sākot no tolaik novatoriskās mūzikas grupas Zodiac izpildījumā, kuras plate Disco Alliance sasniedza fenomenālo pārdesmit miljonu tirāžu visā pasaulē, līdz Atmodas laiku dziesmām, no “Putnu operas” un “Leļļu operas” līdz tautā iemīļotajiem mūzikliem “Kaupēn, mans mīļais!”, “Sfinksa”, “Īkstīte”, “Ceplis” u.c. Taču vairāk par balvām un formāliem panākumiem komponistu iedvesmo klausītāju mīlestība un atsaucība. Tieši šo personības aspektu Inguna Bauere savā grāmatā portretē ar vislielāko uzmanību: cilvēcīgumu un dziļo latviskumu, ko komponists no apkārtējiem nereti slēpj aiz ārējas atturības. Iejūtīgi, bet godīgi rakstniece grāmatā atsedz arī mazāk glaimojošas Lūsēna mūža nianses, bez kurām portrets nebūtu izdevies patiess. Grāmatu papildina gan bagātīgs fotomateriālu klāsts, gan komponista daiļrades pieturpunktu hronoloģiskais rādītājs.