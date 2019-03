Stojanovičs: Izkāpjot no komforta zonas, spēlētāji var tikai progresēt

Lai daudzi no Latvijas nacionālās futbola izlases kandidātiem varētu realizēt savu potenciālu un progresēt kā futbolisti, viņiem ir jāmeklē iespējas, kā izkāpt no komforta zonas, tajā skaitā nevairoties no došanās spēlēt ārpus Latvijas, uzskata Latvijas valstsvienības galvenais treneris Slaviša Stojanovičs.