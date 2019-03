Zinātnieki atraduši tārpus, kas pēc amputācijas spēj ataudzēt jaunu galvu

Amputētu ķermeņa daļu reģenerācija ir reta, tomēr dabā sastopama parādība. To spēj, piemēram, salamandras, dažas zirnekļu sugas, jūraszvaigznes, kā arī dažas jūras tārpu sugas. Līdz šim reģenerācijas spēja tika uzskatīta par antīku īpašību, ko dažas sugas spējušas nepazaudēt evolūcijas laikā.

Jaunajā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the Royal Society B”, izrādījies, ka reģenerācijas spēju var ne vien zaudēt, bet arī iegūt evolūcijas ceļā. Proti, izpētot 35 jūras tārpu sugas, pētnieki noskaidroja, ka četras no tām relatīvi nesen ir ieguvušas spēju reģenerēt galvu ar visām smadzenēm.