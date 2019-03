"Spāņu princese" - jauns seriāls par karaliskajām kaislībām

"Spāņu princese" (The Spanish Princess)

Seriāls no 5. maija tiks demonstrēts video straumēšanas vietnē "Starz".

Pēc 24 laulībā pavadītiem gadiem Henrijs VIII pieprasīja laulības šķiršanu, jo Katrīnai nebija vīriešu dzimuma bērnu, bet karalis plānoja precēt galma dāmu Annu Boleinu. Tas kļuva par vienu no galvenajiem iemesliem reformācijai Anglijā, jo, lai to paveiktu, karalim bija nepieciešama pāvesta atļauja laulības šķiršanai. Nesaņemot pāvesta atļauju, karalis izšķīrās par baznīcas atdalīšanos no Romas, kā rezultātā izveidojās anglikāņu baznīca. Laulība tik šķirta un Anna Boleina tika kronēta 1533. gada 1. jūnijā, bet jau 1536. gada 19. maijā viņu par valsts nodevību un laulības pārkāpšanu pēc karaļa pavēles sodīja ar nāvi un laulību anulēja un karalis drīz apprecēja jaunu favorīti galma dāmu Džeinu Seimūru.