Kim? Laikmetīgās mākslas centrs paziņo par jaunu programmas direktoru

Kaspars Groševs ir pieredzējis eksperimentālās mākslas un skaņas mākslinieks, kurators un autors, kurš kopš 2014. gada ir Rīgā pirmās mākslinieku vadītās galerijas 427 līdzdibinātājs un kurators. Īstenojis virkni neatkarīgu projektu, Kaspars Groševs ir piedalījies starptautiskās grupu un personālizstādēs to skaitā galerijā Futura Prāgā, mākslas centrā BOZAR Briselē, galerijā Shanaynay Parīzē, SIC mākslinieku telpā Helsinkos kā arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Kim? Laikmetīgās mākslas centrā.

Komentējot savu jauno amatu, Kaspars Groševs min: “Man ir liels gods stāties šajā amatā, jo lielā mērā esmu audzis līdz ar Kim? - gan kā mākslinieks, gan kurators un nekomerciālas galerijas veidotājs. Kopš pirmās izstādes Spīķeros cauri gadiem ar aizrautību esmu izdzīvojis Zanes Onckules un Valentīna Klimašauska veidoto programmu - neskaitāmas pasauli iešūpojošas izstādes, kas ļāvušas gan satikt māksliniekus, gan apjaust, ka māksla ir spēcīgs intelektuāls instruments, kas var paplašināt estētiskos apvāršņus, uzjundīt jaunas idejas, radīt jaunas pieredzes vai gluži vienkārši - nebrīdinot mainīt to, kā domāju par mākslu. Kim? ir viens no pamanāmākajiem laikmetīgās mākslas pieturpunktiem reģionā, tādēļ mana vīzija ir to redzēt kā vietu, kur dzimst globālais pulss, kur aizsākas starptautiski projekti, kur satiekas mākslas profesionāļi, kur Latvijas mākslinieki atsperas, lai lēktu pasaules okeānā, kur māksla dzīvo pāri robežām un laika zonām, aicinot jebkuru piedalīties sarunā.”