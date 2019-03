Ādažos atklāts daudznacionāls divīzijas štābs "Ziemeļi"

Tāpat ministrs pateicās Igaunijas pārstāvim, norādot, ka bez tās Latvija vēsturiski, iespējams, nebūtu uzvarējusi tai svarīgajās kaujās. "Mūsu brīvība ir atkarīga no jūsu brīvības un otrādi. Un ikkatram, kurš to gribētu apšaubīt, vajadzētu zināt, ka Ziemeļu divīzijas štābā ir lieliski stratēģi un Latvijā ir lieliski karavīri, un es neieteiktu it nevienam mēģināt iebrukt Latvijā," norādīja ministrs.