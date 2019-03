"Louis Vuitton" skate bija viena no noslēdzošajām Parīzes modes nedēļā, tāpēc to gaidīja ar lielu intrigu. Jāatzīst, ka kolekcijas skate atgādināja diskotēku, kurā tiek atskaņotas modes no hip-hop, funk, pop un elektronisko dziesmu ēras.