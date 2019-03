"TTT Rīga" mājās zaudē UGMK un noslēdz Eirolīgas sezonu

Viešņas spēles pirmajās minūtēs guva septiņus bezatbildes punktus, bet pirmo ceturtdaļu noslēdza ar astoņu punktu izrāvienu, kā rezultātā "TTT Rīga" spēles pirmo nogriezni zaudēja ar 7:20. Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē viešņu pārsvars sasniedza 16 punktus, bet vairāki precīzi tālmetieni palīdzēja to samazināt līdz 11 punktiem. Tiesa, ceturtdaļas beigās UGMK atkal palielināja pārsvaru un puslaiku uzvarēja ar 43:28.

Lielu daļu no trešās ceturtdaļas "TTT Rīga" spēlēja bez savas līderes Pedijas, kura guva īslaicīgu savainojumu, taču vēlāk atgriezās laukumā. Rīdzinieces vēl vairāk nonāca iedzinējos un ceturtajā ceturtdaļā viešņu pārsvars sasniedza jau 20 punktus. Mačs noslēdzās ar rezultātu 77:55 viešņu labā, "TTT Rīga" komandai noslēdzot sezonu Eirolīgā.

Vēl ceturtdaļfinālu pirmajās spēlēs Krievijas grands Kurskas "Dinamo" mājās ar 89:53 sagrāva Polijas vienību Polkovices CCC, Ungārijas vienība Šopronas "Uniqa" mājās ar 66:65 guva virsroku pār "Bourges Basket" no Francijas, bet Turcijas klubs Stambulas "Fenerbahce" savu skatītāju priekšā ar 76:54 uzveica Čehijas komandu Prāgas ZVVZ USKA. Tādējādi ceturtdaļfinālu pirmajās spēlēs izticis bez pārsteigumiem.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.