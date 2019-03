Vācijas tiesas priekšsēdētājs: Patvēruma likums nedarbojas

"Piemēram, no Nigērijas vairums cilvēku ierodas pie mums no [valsts] dienvidiem, nevis no ziemeļiem, kur plosās teroristu kaujinieku grupējums "Boko Haram"," sacīja tiesnesis. Viņš pieminēja, ka no Vācijas ir izraidīti tikai 2% no nigēriešiem, kuru patvēruma pieteikumi tika noraidīti.