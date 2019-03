Asociācija: ES nav pietiekamu biodegvielu ražošanas jaudu, lai 2020.gadā sasniegtu "zaļās" degvielas mērķi

Asociācija uzskata, ka nedrīkst degvielas tirgotājiem uzlikt jau sākotnēji neizpildāmus mērķus un par to iekasēt soda naudu. "Atbildība būtu jāsadala vienlīdzīgi starp valsti, pašvaldībām, komersantiem un degvielas lietotājiem. Valstij būtu jābūt skaidram redzējumam un regulējumam par to, kā noteikto mērķi reāli sasniegt, nevis formāli pildīt ES prasības un "pārlikt" atbildību uz degvielas tirgotājiem un gala patērētājiem. EM pārstāvji, kas ir autori šim likumprojektam, uzskata, ka alternatīvo degvielu pieejamību noregulēs "tirgus attiecības", bet līdz šim šāds tirgus nav izveidojies," pauda Ligere.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu nosaka, ka no atjaunojamajiem energoresursiem (AER) saražotās enerģijas īpatsvaram enerģijas bruto galapatēriņā 2020.gadā ir jābūt 40%. Tāpat katrai dalībvalstij 2020.gadā jānodrošina, ka no AER saražotā enerģija (biodegvielas, biogāzes, no AER saražotā un transportā patērēta elektroenerģija) veido vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa transportā (2015.gadā Latvijā sasniegti 3,9%).