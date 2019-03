RTAB: Pērn tūristu vidū Vecrīga saglabā iecienītākās vietas statusu

Viņa skaidroja, ka tūristus Vecrīgā piesaista pilsētvide - skaistas mājas, kafejnīcas. "Vecrīga ir viens no pirmajiem punktiem, kas viņiem paliek atmiņā," teica Jermaloviča.

Vienlaikus Jermaloviča uzsvēra, ka lielā tūristu interese par Vecrīgu vasarās rada problēmas, jo veido milzīgu cilvēku koncentrāciju. Kā viņa skaidroja, šajā laikā gan individuālie ceļotāji, gan tūristu grupas, piemēram, no kruīza kuģiem vienlaikus nonāk Vecrīgā.

Vislielāko viesu skaitu Rīgā 2018.gadā veidoja tūristi no Vācijas - 176 900 jeb 11,9% no visiem ārvalstu viesiem Rīgā. Viņiem seko viesi no Krievijas (173 800 jeb 11,7%), Igaunijas (109 800 jeb 7,4%), Lietuvas (100 400 jeb 6,7%) un Lielbritānijas (98 700 jeb 6,6%).