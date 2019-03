Ministre: Īrijai ir būtisks Latvijas un pārējos ES dalībvalstu atbalsts sarežģītajā Īrijas un Ziemeļīrijas robežas jautājumā

Arī tirdzniecība ir viena no Īrijas bažām "Brexit" kontekstā, jo biznesa vide robežas abās pusēs ir cieši saistīta, dažādām precēm robežu šķērsojot vairākas reizes, pirms tā tiek eksportēta, teica ministre, piebilstot, ka būtiska daļa no Īrijas lauksaimniecības eksporta aizvien ir atkarīga no Lielbritānijas tirgus, jo no šī sektora aptuveni 50% tiek eksportēti tieši uz Lielbritāniju.