Koncertsērijā "Sundays Blues Festival" VEFā pianists Kenijs Veins

Kenijs saņēmis vairākas prestižā Čikāgas blūza žurnāla "Living Blues" kritiķu balvas, tajā skaitā kā gada izcilākais taustiņinstrumentālists. Pēdējoreiz tas notika vēl pavisam nesenajā 2015. gadā. 2012. gadā viņš tika nominēts "Pinetop Perkins" blūza pianistu apbalvojumam, kas nozīmē iekļūšanu labāko ASV blūza taustiņinstrumentālistu pirmajā piecniekā. Vēl 2006. gadā Kanādā albuma "Let It Loose" sakarā viņš ieguva prestižo šīs valsts analogu "Grammy" mūzikas balvai - "Juno Award" apbalvojumu par labāko blūza albumu. Tāpat saņemtas vairākas Toronto Blūza savienības balvas "Maple Blues Award". Kanādā iegūtie apbalvojumi izskaidrojami ar Kenija pārvākšanos uz šo valsti.

2017. gadā Kenijs Veins tika uzņemts boogie-woogie taustiņinstrumentālistu slavas zālē Ohaio. Pasaulslavenais mūziķis izdevis 12 soloalbumus un piedalījies nu jau neskaitāmos mūziķu sadarbības projektos. Viņa jaunākais albums "Inspired by the Blues" nāca klajā pērn. Kenijs koncertējot apceļojis Ameriku no Teksasas līdz Havaju salām un daudz koncertējis arī Eiropā.