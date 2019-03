Modernie metālisti "Awakening Sun" Eiropas turneju uzsāk Latvijā

„Awakening Sun” ir modern death metal grupa, kuras sastāvā mūziķi no Holandes un Lietuvas. Starptautiskais sastāvs gan nav šķērslis grupas darbībai, jo kopš 2012. gada grupa izbraukusi jau septiņas turnejas, garākā no tām – triju mēnešu Eiropas turneja, kuras laikā mūziķi bija vien 18-22 gadus jauni. 2016. gadā grupa spēlējusi arī „Hellfest Open Air” festivālā.

Grupas kontā divi albumi - "Imbalance" (2014) un "Sold Out" (2011).

Jaunākais albums „Into The Light” izdots 5. martā.