Īru dziedonis "Hozier" iekaro ASV albumu topu

Mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati liecina, ka «Hozier» albums "Wasteland, Baby!" nedēļas griezumā pārdots 89 000 vienību.

Atgādinām, ka mūziķis pasaules slavu ieguva ar dziesmu "Take Me to Church".

Noklausies albumu.

Amerikāņu popzvaigzne Ariana Grande ar albumu "Thank U, Next" (Republic Records) saglabājusi 2. vietu (86 000).

Ariana Grande FOTO: kadrs no video

3. vietā filmas "Zvaigzne ir dzimusi" (A Star Is Born) skaņu celiņš

4. un 5. vietā divu reperu albumi. "2 Chainz" startē 4. vietā ar "Rap or Go to the League", bet "Lil Skies" numur 5 ar "Shelbybows".

Filmas "Bohemian Rhapsody" skaņu celiņš numur 6.

Amerikāņu popmūzikas dīvas Bejonsē jaunākā māsa Solanža Noulsa (Solange Knowles) ar savu jauno studijas albumu "When I Get Home" tikai 7. vietā. Jaunajā albumā iekļautas 19 kompozīcijas. Kā liecina albuma tehniskā informācija, ierakstā piedalās arī vairāki viesmākslinieki - reperis Tyler, the Creator ("Time (is)," "Down With the Clique"), Kesija (Cassie) un The-Dream("Binz"). Vienu pantu deklamē reperis Playboi Carti ("Almeda").

Repera "Gunna" albums "Drip or Drown 2" numur 8, savukārt viens no Atlantas hiphopa kolektīva "Migos" dalībniekiem Ofsets (Offset) ar savu debijas solo albumu "Father of 4" noslīdējis uz 9. vietu.

Top10 noslēdz "A Boogie Wit da Hoodie".