Kopš Saeimas vēlēšanām visvairāk ziedots "Saskaņai" un "Attīstībai/Par!"

Partija "Saskaņa" no pagājušā gada 7. oktobra līdz šim brīdim ziedojumos saņēmusi 106 134 eiro. Savukārt apvienībai "Attīstībai/Par!" kopš Saeimas vēlēšanām ziedoti 13 064 eiro. Apvienībā ietilpstošā "Latvijas attīstībai" saņēmusi 103 265 eiro ziedojumus, bet "Kustība Par!" - 4980 eiro, līdz ar to "Attīstībai/Par!" un tajā ietilpstošajām partijām kopumā pārskaitīti - 121 309 eiro.

Fiziskās personas drīkst veikt ziedojumus, iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo to kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 30% no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem.