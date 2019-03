Politiskā biznesa cikla dialektika

Tā kā šie jautājumi masu medijos ir cilāti no visdažādāko uzskatu un pārliecības viedokļa, piedāvāju savu skatījumu nedaudz alegoriskā veidā, pieturoties pie vācu filozofa Georgs Vilhelms Frīdrihs Hēgeļa formulētajiem vispārējiem dialektikas likumiem, kuri laika gaitā piedzīvojuši gan plašu atzīšanu, gan arī skarbu kritiku.

Uz politiskās skatuves aktivizējas jau pieredzējušie, bet varbūt nedaudz rutīnā iestigušie un pagurušie politiskie spēki, kuri jau sevi pierādījušu iepriekšējos vēlēšanu periodos, gan jaunie politiskie spēki. Notiek sabiedrības (potenciālo vēlētāju) uzmanības pievēršana vairāk vai mazāk izstrādātajām politiskajām rīcības programmām, nesaudzīga citu konkurējošo politisko spēku kritika un solījumi sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanai. Par pēdējiem gan jāsaka, ka, lai arī daudzi no tiem bija labi domāti, to realizācijas iespējas pārskatāmā nākotnē ir visai problemātiskas. Bet mūsu sabiedrībai tādi tiek piedāvāti katrā vēlēšanu ciklā, jo “kā gan var nesolīt”. No dialektikas viedokļa notiek “nolieguma noliegums” – esošais, nepilnīgais ir jāmaina, bet attīstības nepārtrauktība paliek, tāpēc vecais, esošais tiek modificēts, mainīts un pacelts jaunā kvalitātē. Taču izvirzās jautājums: vai šādu procesu sekmīgai norisei ir atbilstoša sociālā un ekonomiskā bāze, vai ir sasniegta nepieciešamā kritiskā masa, kas nodrošinātu “kvantitātes pāreju jaunā kvalitātē”?!