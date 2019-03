"Mums pieder debesis" - grāmata, kas aizkustina un iedvesmo

Britu rakstnieks un žurnālists Lūks Alnats (Luke Allnutt) ar debijas romānu “Mums pieder debesis” guvis neticamus panākumus: grāmata izdota jau vairāk nekā 30 valstīs, to lasa un apspriež sociālajos tīklos un tādās populārās vietnēs kā goodreads.com un amazon.com. Lasītāji romānu vērtē kā izcilu, tapušu no sirds dziļumiem, iedvesmojošu un aizkustinošu. Tas rakstīts no zinātāja skatpunkta, jo Lūks Alnats šo grāmatu rakstīt iesāka laikā, kad viņam pašam diagnosticēja vēzi un viņa sieva gaidīja pāra otro dēlu. Iespējams, tieši spēcīgās emocijas, kuras L. Alnats tobrīd izjuta, padarīja romānu tik dzīvīgu un visaptverošu, patiesīgu un drosmīgu – dāvājot šo drosmi un cerību arī daudziem miljoniem lasītāju visā pasaulē.