"Sabres" līderis Aikels par rupju spēka paņēmienu saņem divu maču diskvalifikāciju

Zīmīgi, ka pirmajā periodā Aikels dabūja pamatīgi trūkties no Ņikitas Zadorova, tomēr krievu aizsargs par savu spēka paņēmienu nopietnākas soda sankcijas par noraidījumu mača laikā nesaņēma.

Vien 22 gadus vecais Aikels šosezon 65 spēlēs guvis 25 vārtus un veicis 47 rezultatīvas piespēles. Viņa zaudējums ir vēl viens trieciens "Sabres" komandai, kas pamazām attālinās no dalības Stenlija kausa izcīņā.

"Sabres" ir zaudējusi desmit no pēdējām 12 spēlēm. Komanda ar 69 punktiem 68 spēlēs Austrumu konferencē ieņem 12.vietu, bet no dalības izslēgšanas turnīrā to šķir jau desmit punkti.