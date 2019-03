"Sievietes var uzņemt tikpat labas filmas kā vīrieši!"

- To iztur 49% no "Oskara" ieguvējiem gada filmas kategorijā. Zviedrijā pēdējos trīs gados testu iztur 54% filmu. Kritēriji ir pārāk zemi, bet vienalga pārāk nedaudzas filmas iztur Bekdelas-Vallasas testu. Šie skaitļi atver acis un kalpo kā iesākums plašākai sarunai par sieviešu reprezentācijas struktūru. Īpaši tāpēc, ka vairums filmu izturētu testu, ja dzimumi būtu mainīti vietām.

ASV notika kinofestivāls, kurā bija pārstāvētas tikai "A-Rate" vērtējumu ieguvušas filmas. Kinokritiķi izmanto "A-Rate" savās recenzijās. Holivudas dokumentālajā filmā "This Changes Everything" par dzimumu līdztiesību "A-Rate" minēts kā viens no rīkiem, ar kuriem var panākt pārmaiņas sabiedrībā.