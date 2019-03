"Vingruma" Līva: līdz pusnaktij vēl ir divas stundas, un man ļoti gribas ēst...

Nav jau pārāk daudz - šobrīd 30, bet līdz pusnaktij vēl ir divas stundas un man ļoti gribas ēst. Pierādās tas, ja nepaēd pēc treniņa to 30-40 minūšu laikā, tad tiešām tur kaut kas saiet greizi ar to ēšanu.

08.03. Piektdiena. Lai arī man nav viennozīmīga attieksme pret Sieviešu dienu, ievērojot, ka tā tomēr ir viena no PSRS paliekām, tomēr no kūkas un prosecco šajā dienā gan nespēju atturēties... un kūka tik garšīga, ka nepietiek tikai ar mazu gabaliņu, līdz ar to jau otro dienu esmu pāri noteiktajām kalorijām. Un šodien pārtērētas ir jau veselas 200! Rakstot un šausminoties par 200 kaloriju pārtēriņu, es vēl nezināju, ka rītdiena nāks ar neparedzētu pasēdēšanu un izēšanos, līdz ar to pārtēriņš sanāks vēl lielāks, tik liels, ka labāk te pat nerakstīt cik!! Nu gan tiešām būs bail uz tiem svariem nākamnedēļ kāpt!