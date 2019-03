Iepazīsties – šādas dziesmas dalībai Eirovīzijā izvēlējušās Latvijas kaimiņvalstis

Interesanti, ka Krieviju Eirovīzijā atkal pārstāvēs dziedātājs Sergejs Lazarevs, kurš uz šīs lielās skatuves bija pavisam nesen – 2016. gadā ar dziesmu “You Are The Only One”. Šogad viņš izpildīs sirdi plosošu balādi “Scream”.