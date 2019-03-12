Skandalozā Krievijas balerīna Voločkova nespēj vien beigt dalīties ar foto, kuros pusplika taisa špagatu

Krievu baletdejotāja Anastasija Voločkova (43), šķiet, ir nespējīga neizrādīt faniem savu bagātību sociālajos tīklos – tikpat bieži viņa šādi apskatei izliek arī savu ķermeni.
Spriežot pēc publiskotajiem foto, dejotāja īpaši aizrāvusies ar regulāru pirts apmeklēšanu, kā arī sevis iemūžināšanu peldkostīmā, izbaudot pludmales priekus atvaļinājumos siltajās zemēs.
Kā redzams, viņas mīļākā poza bildēs nenoliedzami ir špagats.
Вечер пятничный в русской домашней бане и в ледяной купели бесподобен! Во льдах можно очиститься от любого негатива.💨 А как же без #шпагатволочковой ?😂 Совершенно верно. Никак.😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #баня
Мои дорогие, с китайским Новым годом!🌴 А вы елку разобрали?🤣 И еще вопрос.. Отгадайте длину моего шпагата с вытянутыми носочками...😉💃🏼 Но #шпагатволочковой точно подходит и вписывается в завершение мраморной лестницы моего особняка.🤣👍🏼 Это одна из причин, по которой я его приобрела!🤣🤣🤣 #шпагатволочковой -это очень изысканное мерило...🤣💃🏼 Только версии злопыхатели пусть высказывают на своих левых и гнилых страничках.🤣🤣🤣 Комменты теперь проходят мимо меня!👍🏼💪🏻 А шпагат грациозный остается, как и мои творческие проекты.👍🏼 Растягивайте и вы. Связки, мышцы и удовольствие!😉 Как это делаю я.👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья
А вот Волочкова на печке без пачки.🤣💃🏼 Глазами любимого.😉❤️ В @andreevskie_bani #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #русскаябаня
Я настолько ценитель банного искусства! Бывала во многих лучших банных комплексах по всей России.👍🏼 Но сегодня я просто потрясена комфортом, удобством, размахом, дизайном и качеством семейного клуба @andreevskie_bani в Подмосковном г.Вороново. Это новый банный комплекс, открывшийся в день моих именин 4 го января. Я счастлива узнать это волшебное место.🌺 Отдыхаем с любимым.❤️ Вижу, это фото вам по душе пришлось!👍🏼🤣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #русскаябаня
Разводясь на всю страну, Ну а че такова? Делает теперь шпагат. Как Настя Волочкова?!😂 Я конечно не поэт, Как Сережа Шнуров. Я умею пируэт И молчать про дружбу. Не умею столько пить И выглядеть фигово. Собирать охват и хайп На стихах про Волочкову 🤣 А адрес твой-не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой 🤣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #деньрождения
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Думаю, многие меня не поймут, если я не порадую своим предновогодним шпагатом.🤣 Поднимаю за вас бокал шампанского на волшебном мальдивском острове🌴 Ставшим мне домом.🙏🏻 Желаю счастья хорошим людям и моим любимым хейтерам!🤣 Спасибо, что вы есть! Не дам вам скучать и в новом году!🤣😂🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы #шпагатволочковой
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Как вам #шпагатволочковой в джунглях?🌴😂 Слиться с природой, дотянуться ногами до верхушек деревьев и просто передать вам мальдивский привет!🌴 У меня тут сегодня таинственное новоселье!🐥 Самые лучшие мысли про поиск школы для Ариши на Мальдивах приходят именно в шпагате.. Photo by @nikaa_smirnova 🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы
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