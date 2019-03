NELPL soda "All Media Latvia" par asiņainu ainu un rupjību pārraidīšanu tam neatļautā laikā

Kā aģentūra LETA uzzināja NEPLP, viena administratīvā pārkāpuma lieta tikusi ierosināta, balstoties uz konstatējumu, ka SIA "All Media Latvia" programmā "LNT" neievēroja aizliegumu laikā no plkst.7 līdz 22 izplatīt asiņainas un šausmu ainas. Par to NEPLP uzņēmumam piemēroja sodu 6500 eiro apmērā.