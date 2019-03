Latvijas delegācija dodas uz Londonas grāmatu tirgu

Latvijas delegāciju Londonā veidos pārstāvji no platformas "Latvian Literature", Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), izdevniecībām "Jāņa Rozes apgāds", "Pētergailis" un "Liels un mazs"", kā arī tipogrāfijām "Dardedze", "Jelgavas tipogrāfija" un "Veiters".

Latvijas nacionālajā stendā (5D135c), kura uzbūvi nodrošina LIAA, tiks turpinātas literatūras eksporta kampaņas #iamintrovert aktivitātes. Šogad apmeklētājiem tiks sniegta iespēja atpūtināt ausis no tirgus trokšņa kosmiskās noskaņās veidotajā klusuma telpā ar pilnīgu skaņas izolāciju, kam dots nosaukums "The Silent Space".

Jau vēstīts, ka pagājušajā gadā Latvija kopā ar Lietuvu un Igauniju bija Londonas grāmatu tirgus viesu valstis, kas bija viens no Latvijas simtgades svinību nozīmīgākajiem starptautiskajiem notikumiem. Mērķis dalībai tirgū ir attīstīt Latvijas literatūras nozares eksportu Lielbritānijā un citās pasaules valstīs. Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū nodrošina platforma "Latvian Literature" ar LIAA un Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu.

Pēc dalības Londonas grāmatu tirgū Latvija laikā no 21. līdz 24. martam ar nacionālo stendu tiks pārstāvēta Leipcigas grāmatu tirgū (Leipziger Buchmesse), kura ietvaros norisināsies arī dzejnieka Arvja Vigula grāmatas prezentācija. No 1. līdz 4. aprīlim Latvija ar nacionālo stendu piedalīsies arī Boloņas Bērnu grāmatu tirgū (La fiera del libro per ragazzi).