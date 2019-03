Iegādājoties nekustamo īpašumu, atbildes uz īstajiem jautājumiem var novērst iespējamos riskus

“Mēdz teikt, ka nekustamā īpašuma iegāde un nekustamā īpašuma atsavināšana ir vieni no patīkamākajiem un svarīgākajiem notikumiem cilvēka dzīvē, tāpat kā laulības slēgšana un šķiršana. Šajā procesā nepieciešams kritiski attiekties pret ieguvumiem, pirms tie nav pārvērtušies par laika un finanšu zaudējumiem. Visus iespējamos riskus apzināties ir grūti, tomēr ir vadlīnijas, kuras ievērojot, var tos samazināt. Piesaistot attiecīgu profesionāli, kas var situāciju izvērtēt no malas un snieg rekomendācijas, nekustamā īpašuma darījums būs daudz drošāks. Turklāt jāapzinās, ka darījumos ir ieinteresēti ne tikai tā tiešie dalībnieki, bet arī trešās personas, attiecības ar kuriem sākās tad, kad šķiet, ka darījums ir veiksmīgi noslēdzies,” komentēja Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis Egīls Radziņš.

Zemes īpašnieka noteikta nesamērīga nomas maksa, nav nodrošināta pieeja īpašumam vai komunikācijām, atklātas nesaskaņotas pārbūves, “viltus” īrnieks – tās ir tikai dažas no problēmām, kas var sagaidīt jauno īpašnieku. Iegādājoties dzīvokli, svarīgi saprast, kam pieder zeme zem mājas un vai tas nevar radīt negaidītas papildu izmaksas. Tāpat, ja ceļš, pa kuru piebrauc pie īpašuma, šķērso cita īpašnieka teritoriju, ir risks, ka īpašnieks neļaus to izmantot. Šajā gadījumā jātērē laiks un jādibina servitūts vai jāizmanto cits, iespējams, neērtāks ceļš. Iegādājoties īpašumu, it īpaši jaunajos projektos, būtiski pieaicināt būvniecības ekspertu, kas var novērtēt tā tehnisko stāvokli, ko nekad nevarēs izdarīt pircējs vai jurists.