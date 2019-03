Makgregors Maiami arestēts par viedtālruņa zādzību

Incidents esot noticis pirmdien ap pieciem no rīta esot, kad devies prom no kādas Maiami viesnīcas. Kāds vīrietis esot mēģinājis Makgregoru nofotografēt, bet cīkstonis izsitis viņam telefonu no rokām, pēc tam ierīcei vairākas reizes uzkāpjot virsū. Pēc tam Makgregors esot paņēmis bojāto viedtālruni un devies prom.