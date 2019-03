Agrāk sodīts vīrietis vairāku gadu garumā seksuāli izmantojis un sitis savus audžubērnus

2018.gada jūnijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē tika saņemta informācija par to, ka kādā no novadiem Kurzemē vīrietis veic seksuāla rakstura darbības ar savu mazgadīgo audžumeitu. Izmeklēšanas laikā iegūti pierādījumi tam, ka vīrietis laika posmā no 2013.gada līdz 2017.gadam vairākkārt veicis fizisku un emocionālu vardarbību pret saviem diviem audžubērniem un savas sievas nepilngadīgajiem radiniekiem.