Andželīna Džolija uz filmas “Dambo” pirmizrādi ierodas kopā ar bērniem

Slavenība, tērpusies gaisīgā sniegbaltā kleitā, uz sarkanā paklāja pozēja kopā ar četriem no saviem kopumā sešiem bērniem – Šilo (12), Vivjennu (10), Zahāru (14) un Noksu (10).

Kā zināms, Džolija ar Pitu bija precējusies no 2014. līdz 2016. gadam, un tās nebūt nebija viņas pirmās laulības - no 2000. līdz 2003. gadam viņa bija solījusi mūžīgu mīlestību aktierim Billijam Bobam Torntonam, bet no 1996. līdz 1999. gadam par savu vīru sauca aktieri Džoniju Lī Milleru.