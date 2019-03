"TTT Rīga" klubs vēl nav izlēmis, vai nākamajā sezonā startēt Eirolīgā

"No Rīgas domes un "Rīgas Satiksmes" šogad būs jāieceļ jauna valde, jo trīs gadu termiņš būs pagājis. Trīs atlikušie valdes locekļi vismaz mutiski pauduši vēlmi palikt, skatīsimies, vai piesaistīt vēl kādu klāt. Domas un idejas mums ir. Šobrīd tur cilvēki aizņemti ar savām nedienām, kamēr mums jāpabeidz savi turnīri. Jebkāda nestabilitāte par labu nenāk, taču nav pamata lielai panikai. Darbs daudzu gadu garumā bijis mērķtiecīgs, un jāmēģina to turpināt," komentēja Lūsis.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011. gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.