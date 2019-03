Iznāk grāmatas “Kinomāksla. Ievads” tulkojums latviešu valodā

ASV nākuši klajā jau 11 papildināti šīs grāmatas izdevumi, latviski tulkots jaunākais no tiem; grāmatas latviešu valodas versija pievienojusies Brazīlijas portugāļu, ķīniešu, čehu, turku, poļu, vjetnamiešu, grieķu, spāņu, persiešu, franču, ungāru, korejiešu, itāļu, slovēņu un japāņu valodu versijām. Nacionālā Kino centra vadītāja un viena no latviešu izdevuma redaktorēm, kinozinātņu doktore Dita Rietuma saka: “Šādas grāmatas izdošana ir principiāla un ļoti svarīga, jo laikā, kurā arvien izteiktāk dominē audiovizuālā informācija un neprasme to analizēt, mēs tomēr nereti sastopamies ar neizpratni, kāpēc ir svarīgi izzināt kinovalodas pamatus un tos mācīt jau no mazotnes”.