Šim tā dēvētajam Amerikas posmam Laima intervijās bieži vien nevelta pārāk daudz uzmanības, neiegrimst detaļās. No vienas puses, astoņdesmito gadu beigas, tas bija iespēju laiks, kad Amerikā modē nāca PSRS mūziķi, panākumus Rietumos izdevās gūt Maskavas hārdroka grupai "Gorky Park", Borisam Grebenščikovam, ne tik veiksmīgs izvērtās mūsu pašu supergrupas "Riga" mēģinājums Amerikā ieskaņot albumu (par to detalizētāk šeit ). No otras puses, Laimas dzīvē tas bija personiski ļoti sarežģīts posms - būdama Amerikā, viņa nopietni sasirga, viņai tika diagnosticēts vēzis, sekoja operācija un dzīves vērtību pārvērtēšana. "Nekāda pasaules iekarošana tajā brīdī mani vairs neinteresēja," viņa atklāj. "Gribēju uz mājām." Bet par visu pēc kārtas.

Pēc tādu dziesmu kā "Вернисаж", "Еще не вечер" straujajiem panākumiem plašajā Padomju Savienībā Vaikule kļuva par estrādes superzvaigzni, regulāri sniedzot koncertus, reizēm pat pa trim, četriem dienā. Pēc kāda no koncertiem Sočos viņa saņēmusi zvanu no ierakstu kompānijas "Melodija" ar aicinājumu doties uz Maskavu ieskaņot pāris dziesmas ar kādu amerikāņu kantri mūziķi.

"Es tikai vēlāk sapratu, ka Korniliuss bija vienkārši starpnieks, jo galvenais spēlētājs tomēr industrijā ir ierakstu kompānija. Viņa plāns bija ierakstīt albumu un pārdot to kādai kompānijai," viņa stāsta. "Taču MCA-GRP izpirka mani no Korniliusa un sākās jauns posms Amerikā. Kompānijas saimnieki bija Deivs Gruzins un Lerijs Rouzens."

Diemžēl šodien nekur publiski nav pieejami ieraksti, kas tapuši ar Sembelo, tikai atsevišķos video dzirdami fragmenti no dažām kompozīcijām. Vienā no tām Vaikule un Sembelo dzied par lielā mūra nojaukšanu. "Tear Down The Wall forever," dzied Laima. Viņa atklāj, ka Sembelo viņai piedāvājis sadarbību arī bez Korniliusa, un tas tiešām būtu kas īpašs, taču Laima atteicās, jo nevēlējās bojāt attiecības ar Stenu.