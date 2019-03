"Ivonna (Burgundijas princese) man ir ārkārtīgi mīļš un tuvs tēls. Atšķirīgs no, iespējams, daudziem citiem. Stāsts par to ir tāds - režisors Romāns Kozaks atbrauca no Maskavas iestudēt izrādi "Ivonna, Burgundijas princese".