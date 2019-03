Krimināllietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu plāno noslēgt izlīgumu

Saskaņā ar prokuratūras ziņoto apsūdzētais vīrietis piekrita, ka uz viņa vārda atvērtajā kontā tiks ieskaitīta noziedzīgi iegūta nauda. Daļu no naudas persona izņēma no konta skaidrā naudā, savukārt daļu pārskaitīja uz citiem sev piederošiem kontiem un arī izņēma skaidrā naudā, ieturot sev atlīdzību vismaz 500 eiro apmērā, bet lielāko daļu nodeva citai personai. Tāpat persona saukta pie atbildības par to, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas īstenošanai trīs bankās atvēra kontus un kontu atvēršanas brīdī kredītiestādei sniedza apzināti nepatiesas ziņas.