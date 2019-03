Imants Lancmanis: Es sevi nevaru iedomāties ārpus grāmatām

Intervijā Imants Lancmanis izsakās, ka jau kopš bērnības ir jutis, ka vēsture ir tā sfēra, kas viņu saista un iedvesmo. Šī vēlme pētīt un izzināt, viņu aizvedusi līdz heraldikas un mākslas vēstures jomai, kas apgūta caur grāmatām un literatūru. Stāstījumā par literatūru Imants Lancmanis atklāj interesantus notikumus no savas profesionālas pieredzes, piemēram, gadījumu, kad grāmatas no noslēpumaini pazudušas bibliotēkas krājumiem tika atpazītas tikai tāpēc, ka viņš interesējies un daudz zinājis par heraldiku.

Bijušais Rundāles pils muzeja direktors intervijā arī stāsta par grāmatu, pie kuras, kopā ar kolēģiem, strādā pašreiz – “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”. Tas būs unikāls, divdaļīgs izdevums, kas sniegs informāciju par dzimtu ģerboņu vēsturi Latvijas teritorijā no senākiem laikiem līdz mūsdienām.

