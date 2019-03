Bobsleja stūmējs Miknis: Nejūtos kā Dreiškena aizstājējs

"Es to absolūti tā neuztveru. Mums nav pirmās vai otrās ekipāžas. Katrs no mums cīnās no visa spēka, lai tiktu iespējami augstākā vietā tajā līmenī, kurā startējam. Nevienu neaizstāju. To daru tad, ja kāds īsi pirms sacensībām jānomaina. Jā, tad to var definēt kā aizstāšanu," savas domas izteica Miknis.