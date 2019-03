Noskaties pirmā atombumbas sprādziena episko spēku atjaunotā video

Video publicēts YouTube kanālā “atomcentral”, kur jau iepriekš publicēti vērtīgi un interesanti videomateriāli par kodolieročiem, piemēram, kodolizmēģinājumi, raķešu izgatavošanas procesi un intervijas ar zinātniekiem. Daudzus no publicētajiem video kanāla autors ir atjaunojis.

Pašā jaunākajā kanāla video skatītājs var noskatīties pirmo atombumbas izmēģinājumu vēsturē. Kā raksta kanāla autors, video atjaunošanas procesā ietilpa netīrumu, skrāpējumu un citu defektu aizvākšana no oriģinālā negatīva.

“Trinity” izmēģinājums notika 1945. gada 16. jūlijā 5:30 no rīta. Enerģijas departamenta ziņojumā rakstīts:

“Manhetenas projekta komandai nervozi skatoties, virs Ņūmeksikas tuksneša sprāga bumba. Kontroltorni ietina putekļi, bet asfalts apkārt tornim burtiski apgriezās riņķī, atklājot tuksneša smiltis. Dažas sekundes pēc eksplozijas sekoja milzīgs triecienvilnis, ko papildināja karstums, kas gāzās no tuksneša. Neviens nevarēja redzēt radiāciju, kas radās no sprādziena, tomēr visi zināja, ka tā tur ir. Trieciens bija tik spēcīgs, ka tērauda konteiners “Jumbo”, kas speciāli bija novietots pusjūdzi no sprādziena vietas, apgāzās. Kamēr visapkārt izpletās oranžas un dzeltenas uguns bumbas, debesīs pacēlās otrs eksplozijas stabs un drīz saplaka sēnes veidolā.”