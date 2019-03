Kantri un feminisms. Ieskats Merenas Morisas jaunajā platē

Jau pirms trim gadiem, recenzējot lielisko Dalasā, Teksasā (1990. gada 10. aprīlī) dzimušās Merenas debijas plati "Hero" , aprakstīju meitenes ceļu no "Myspace" publicētiem ierakstiem līdz laimes meklējumiem kantri mekā Nešvilā. Viss sākās ar dziesmu «My Church», ko pamanīja kompānija «Sony Music Nashville», un nebija ilgi jāgaida, līdz Merenas debijas plate tika ievērota - sekoja kantri mūzikas balvas un pat "Grammy" ("Best Country Solo Performance").

Pagājušogad Merena uzšāvās vēl augstāk, iedziedot vienu no gada jaudīgākajiem popmūzikas singliem "The Middle".

Muzikāli Merena palikusi uzticīgi pirmā albuma veiksmes formulai un nav pielāgojusi savas dziesmas "The Middle" popmūzikas formulai. Tas labi.

Doties 100% popmūzikas fāzē viņa vēl paspēs, turklāt tikko to paveica kāda cita popkantri zvaigzne Teilore Svifta,

Tāpēc vairākas dziesmas albumā ir tieši par to - par mīlestību, attiecībām, par Merenas iekšējiem pārdzīvojumiem un atziņām.

Albumā, kuru galvenokārt producējis busbee (Michael James Ryan Busbee), dzirdami arī divi viesvokālisti. Ar savu kantri baritonu dziesmā "All My Favorite People" lieliski Merenas dziedājumu papildina viens no kantri grupas "Brothers Osborne" (T.J. Osborne), savukārt skaņdarbā "Common" dzied Brendija Kārlaila (Brandi Carlile).