Renārs Zeltiņš atklāti par uzaugšanu bez tēva: “Gribētu tēvu sastapt pa īstam”

Īpašās vakardienas noslēgums izvērtās dubultlīksms, jo beidzot bija iespēja redzēt daudzināto izrādi "Pūt Vējiņi", kas ar uzviju atspēko tai uzlikto leģendu. Grandiozs veikums, ar kuru mēs lepojamies.Bravo!

A post shared by Renārs Zeltiņš (@renarszeltins) on Mar 9, 2019 at 12:03am PST