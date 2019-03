Timma līdz sezonas beigām izīrēts Maskavas apgabala "Himki"

⚡ Янис Тимма игрок «Химок»! Латвийский форвард перешел в «Химки» на правах аренды до конца сезона / 🇱🇻 Latvian forward Janis Timma joins Khimki on the loan deal till the end of 2018/19 season. pic.twitter.com/VQpdl6v85r