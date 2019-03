Cilvēkiem vajadzētu rūpīgi izvērtēt, vai iegādāties "Huawei" tehnoloģijas

"Vēlētos norādīt, ka uzņēmuma vadītājiem un privātpersonām vajadzētu izturēties ar lielu skepsi pret dažādām IT tehnoloģijām, šo IT tehnoloģiju ražotājiem, kuriem ir neviennozīmīga reputācija ES un NATO dalībvalstīs. Pret kompānijām, par kurām ir aizdomas, ka to ražotie produkti var tikt izmantoti kiberspiegošanas aktivitātēm vai kaut kādā veidā aizskart personu tiesības," sacīja Mežviets.