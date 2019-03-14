Liene Ušakova ar izvirtīgu kadru paziņo, ka grib fotografēties “Playboy” žurnālam

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Latviešu dziedātāja un radio balss Liene Ušakova, kura devusies uz Krieviju, lai piedalītos muzikālajā šovā “Ну-ка, все вместе!”, publiskojot visnotaļ pikantu bildi, informējusi, ka ļoti vēlas tikt iemūžināta “Playboy” krievu versijas žurnāla fotosesijā.
Liene skaidro, ka šovs “Ну-ка, все вместе!” būs unikāls, jo žūrijā būs 100 cilvēki, kuri visi atradīsies uz skatuves. Žūrijas vadītājs būs Sergejs Lazarevs, savukārt projektu vadīs Nikolajs Baskovs.
Kā jau ziņots, skaistule pēc attiecību izbeigšanas ar krāpnieku mainīja imidžu, kļūstot par blondīni un nošņāpjot savus garos matus.
Took one look at your face) Now I wanna know how you taste ... @nikolaibaskov 😄🔥 Break up with your girlfriend Yeah, yeah, 'cause I'm bored 💣 (ariana grande voice ) lol .... #НУКАВСЕВМЕСТЕ На «России 1» готовятся к выходу нового вокального проекта «Ну-ка, все вместе!»💣💣💣💣😻😻😻😻😻 Грандиозная премьера на телеканале «Россия 1» уже 23.03 – мы увидим всемирно известный вокальный проект «Ну-ка, все вместе!» впервые в России. Это уникальное по зрелищности, красоте и эмоциональному напряжению вокальное шоу. Свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений. Самая главная особенность этого поистине народного проекта – в жюри будет 100 человек, и все прямо на сцене. Более масштабного и объективного народного жюри в студии еще не было за всю историю российского телевидения. В эту сотню вошли певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны... Предводителем сотни будет любимец всей страны Сергей Лазарев. А вести проект будет Николай Басков. #AllTogetherNow #Россия1 #ВайТМедиа #WeiTMedia @tvrussia @weitmedia ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ»: https://vk.com/russiatv https://ok.ru/russiatv https://www.facebook.com/russiatv/ https://twitter.com/tvrussia1 Инстаграм: @tvrussia Специальная страница проекта на сайте телеканала: https://russia.tv/brand/show/brand_id/63409/
baby🎀🎀🎀🎀🎀🐹 На «России 1» готовятся к выходу нового вокального проекта «Ну-ка, все вместе!»💣💣💣💣😻😻😻😻😻 Грандиозная премьера на телеканале «Россия 1» уже 23.03 – мы увидим всемирно известный вокальный проект «Ну-ка, все вместе!» впервые в России. Это уникальное по зрелищности, красоте и эмоциональному напряжению вокальное шоу. Свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений. Самая главная особенность этого поистине народного проекта – в жюри будет 100 человек, и все прямо на сцене. Более масштабного и объективного народного жюри в студии еще не было за всю историю российского телевидения. В эту сотню вошли певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны... Предводителем сотни будет любимец всей страны Сергей Лазарев. А вести проект будет Николай Басков. #НУКАВСЕВМЕСТЕ #AllTogetherNow #Россия1 #ВайТМедиа #WeiTMedia И @tvrussia @weitmedia
На «России 1» готовятся к выходу нового вокального проекта «Ну-ка, все вместе!»💣💣💣💣😻😻😻😻😻 Грандиозная премьера на телеканале «Россия 1» уже 23.03 – мы увидим всемирно известный вокальный проект «Ну-ка, все вместе!» впервые в России. Это уникальное по зрелищности, красоте и эмоциональному напряжению вокальное шоу. Свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений. Самая главная особенность этого поистине народного проекта – в жюри будет 100 человек, и все прямо на сцене. Более масштабного и объективного народного жюри в студии еще не было за всю историю российского телевидения. В эту сотню вошли певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны... Предводителем сотни будет любимец всей страны Сергей Лазарев. А вести проект будет Николай Басков. 😻- В общем ....Без Лишних подробностей )) Скоро сами Всё увидите ! не Шоу- а 8 чудо света 💕💕! 🎀👌🏼♥️ За мою красоту спасибо - Салон «Малинари» @malinarisalon М. Сухаревская, Печатников переулок, д. 21 / 8 965 277 22 29 #нукавсевместе #твшоу #шоу #россия1 #Мосфильм #москва #музыка #стиль #мода #певица #music #tvshow #singer #moscow #show #alltogethernow
Beidzot😻‼️‼️‼️‼️‼️‼️”All together Now" from 23 of March on tv channel Russia 1. @tvrussia С 23 Марта новый шоу, "Ну-ка Все Вместе" на телеканале Россия 1. 💣💣💣💣‼️‼️‼️‼️ #нукавсевместе #твшоу #шоу #россия1 #Мосфильм #москва #музыка #стиль #мода #певица #music #tvshow #singer #moscow #show #alltogethernow
Салон «Малинари 💇🏼♀️🥰 #hairdresser #topstylist Светлана ♥️)) P.s. esmu ljoti apmierinata ar rezultatu. Gribetu gan piebilst ,ka no melniem matiem mani atbrivoja Ivo Mucenieks . @ivo_the_hairdresser Vinjsh ir vienigais -kursh mana dzive uznjemies ((neskaitamas reizes )) sho chakaru . No melnas #drogu paletes ir gruti atbrivoties . Ipashi viena dienaa...😃😂😅)) Lai dzivo drosmigi un prasmigi frizieri ! Urra 💇🏼♀️😻🥰💣👌🏼