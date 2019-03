Liene Ušakova ar izvirtīgu kadru paziņo, ka grib fotografēties “Playboy” žurnālam

Took one look at your face) Now I wanna know how you taste ... @nikolaibaskov 😄🔥 Break up with your girlfriend Yeah, yeah, 'cause I'm bored 💣 (ariana grande voice ) lol .... #НУКАВСЕВМЕСТЕ На «России 1» готовятся к выходу нового вокального проекта «Ну-ка, все вместе!»💣💣💣💣😻😻😻😻😻 Грандиозная премьера на телеканале «Россия 1» уже 23.03 – мы увидим всемирно известный вокальный проект «Ну-ка, все вместе!» впервые в России. Это уникальное по зрелищности, красоте и эмоциональному напряжению вокальное шоу. Свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений. Самая главная особенность этого поистине народного проекта – в жюри будет 100 человек, и все прямо на сцене. Более масштабного и объективного народного жюри в студии еще не было за всю историю российского телевидения. В эту сотню вошли певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны... Предводителем сотни будет любимец всей страны Сергей Лазарев. А вести проект будет Николай Басков. #AllTogetherNow #Россия1 #ВайТМедиа #WeiTMedia @tvrussia @weitmedia ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ»: https://vk.com/russiatv https://ok.ru/russiatv https://www.facebook.com/russiatv/ https://twitter.com/tvrussia1 Инстаграм: @tvrussia Специальная страница проекта на сайте телеканала: https://russia.tv/brand/show/brand_id/63409/

A post shared by Lena Ushakova (@ushakovaonair) on Mar 13, 2019 at 4:47am PDT