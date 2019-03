Sākas pieteikšanās Starptautiskajai Fotogrāfijas vasaras skolai

ISSP aizsākās 2006. gadā un atzīta par Eiropā labāko fotogrāfijas vasaras skolu – tai katru gadu konkursa kārtībā piesakās arvien vairāk fotogrāfu un vizuālo mākslinieku no visas pasaules. Vasaras skolai kļūstot arvien starpdisciplinārākai, šogad fotogrāfija tiks aplūkota kā potenciāls līdzeklis pozitīvām pārmaiņām mūsdienu pasaulē. Sešās meistarklasēs un intensīvā pavadošajā programmā – mākslinieku prezentācijās, lekcijās, diskusijās, portfiolio skatēs – vasaras skolas dalībnieki pētīs veidus, kā fotogrāfija un māksla var iesaistīties aktuālos sociālos, politiskos un ekoloģiskos procesos un veicināt pārmaiņas sabiedrībā.

Metjū Aselins & Serdžio Valencuela Eskobedo “Kamera kā politisks aparāts” (Mathieu Asselin & Sergio Valenzuela Escobedo - "The Camera as Political Apparatus");

Entonijs Luvera & Vincens Bēkmans “(Iz)Veidojot attēlus kopā: fotogrāfija un sadarbība” (Anthony Luvera & Vincen Beeckman - "(Un)Making Images Together: Photography and Collaboration");

The Cool Couple “Astronauti pret dzejniekiem: utopija, distopija un vizuālā ekoloģija” ("Astronauts vs. Poets: Utopia, Dystopia and Visual Ecology");