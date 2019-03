Kā mēs kopā ar vilku un treneri braucām spēļu zāli lūkoties

Nu tīri šiks tas izlases buss. Gaišs, greznots ar izlases jauno simboliku gan ārīgi, gan iekšķīgi. Braucam uz to nezināmo galamērķi.

Aptuveni desmit minūšu brauciens, kurā laiku kavēju sarunās ar kolēģiem no citiem medijiem. Čiks un esam klāt. Kur atrodamies? Kādā no galvaspilsētas guļamrajoniem ar visām regālijām - daudzstāvu mājas, daži lielveikali, t.s. "treniņbikšu dzērāji" (nē, viņi nedzer treniņbikses, bet noteiktu šķidrumu sevī ievada, allaž ievērojot dreskodu), azartspēļu pekles. Tavu brīnumu, pie vienas no šīm ellēm arī piestājam. Esot klāt.