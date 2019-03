Andris Kivičs noslēdz savu politiķa karjeru KPV LV, izstājoties no partijas

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu rezultātiem, Andris Kivičs šobrīd ir trešais pretendents uz Saeimas deputāta krēslu no KPV LV, kas palicis “aiz strīpas”. Ja dažādu apstākļu dēļ Saeimā darbu beigs trīs KPV LV partijas deputāti (kļūstot par ministriem, atsakoties no deputāta mandāta vai citu iemeslu dēļ), Andris Kivičs tuvāko četru gadu laikā var nonākt Saeimā, jo par to lēmuši vēlētāji, kas pēdējās parlamenta vēlēšanās balsoja par KPV LV. Izstājoties no partijas, partijas biedrs var saglabāt tā saukto mīksto mandātu vai arī no tā atteikties. Kivičs ir izvēlējies mandātu paturēt.