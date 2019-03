10 padomi, kā padarīt mājokli bērniem drošu

5. Iekārtojot bērnistabu, izvērtējiet un plānojiet to no bērna skatpunkta. Tas nozīmē, ka visiem plauktiem, pakaramajiem, mēbelēm un mantu uzglabāšanas vietām jābūt bērnam viegli aizsniedzamām un viņa acu augstumā. Ja nepieciešams, var izmantot īpašas trepītes, kas kalpo arī kā krēsls un palīdzēs aizsniegt augstākus plauktus.

7. Iekārtojot istabas, jāatceras, ka mēbeles ir jāsaliek un jāizmanto tikai tā, kā norādīts instrukcijā, - ja tajā teikts, ka mēbele jāpieskrūvē pie sienas, tad tas noteikti ir jāizdara. Piemēram, dizaineri, iekārtojot telpas, mēbeļu drošību pārbauda, novērtējot, vai bērni no mēbelēm nevar nokrist, vai tajās nevar iesprūst un vai uzgāzt tās sev virsū. Visu, ko var, ieteicams piestiprināt pie sienas.

8. Nav ieteicams likt mēbeles pie logiem, it īpaši bērnistabā. Ja no tā nevar izvairīties, tad jāparūpējas, lai logs būtu aizslēgts un bērns nevarētu to atvērt un izkrist.